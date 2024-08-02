اعتقال "إسرائيل" لخطيب المسجد الأقصى.. لا مراعاة لمكانته وعمره وسلامته مهددة

وأضاف: "آمل أن يتصرف المدعي العام الذي يحاول فتح تحقيق ضدي بتهمة التحريض ضد سكان غزة، بنفس الحزم ضد شيخ يحرض على قتل اليهود في جبل الهيكل (الاسم الذي يطلقه المسؤولون الإسرائيليون على المسجد الأقصى)".