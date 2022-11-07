"توقعات كئيبة".. الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة الركود بـ5 قواعد!

ويؤكد أن عوامل تجميد التوظيف أو تسريح الموظفين، تتعلق بكل شركة على حدة، ولكن ما يمكن قوله إن قرار آبل وأمازون، قد يكون مبنيًّا على مؤشرات، تفيد بأن موسم أعياد الميلاد ورأس السنة قد لا يشهد الإقبال نفسه على المبيعات، بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للناس؛ في حين أن الوضع مختلف بالنسبة لـ"تويتر" التي قد يكون قرارها مرتبطًا بإعادة هيكلة الشركة تحت الإدارة الجديدة.