قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها جنوب قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب القطاع، مخلفة أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.