قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها جنوب قطاع غزة

كثّفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفها مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب القطاع، مخلفة أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.
وفي وسط قطاع غزة، واصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لشمال مخيمي البريج والنصيرات، مما أدى إلى تدمير مربعات سكنية بشكل كامل.