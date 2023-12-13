"حماس": أوفينا بالوعود.. و"كتائب القسّام" حوّلت غزة إلى مقبرة للغزاة

وأضافت الحركة " في بيانها اليوم الأربعاء، أن "إعلان جيش الاحتلال عن مقتل 10 جنود أغلبهم من الضباط، ليلة أمس، في الشجاعية- شرقي غزة، وتزايد أعداد قتلاهم في مختلف محاور القتال، يؤكّد حجم الخسارة والفشل لقادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة وكتائب القسّام الذين يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة".