"حماس": أوفينا بالوعود.. و"كتائب القسّام" حوّلت غزة إلى مقبرة للغزاة

قالت حركة "حماس" إن "كتائب القسّام"، "أوفت بوعدها وحوّلت قطاع غزة إلى مقبرة للغزاة".
وأضافت الحركة " في بيانها اليوم الأربعاء، أن "إعلان جيش الاحتلال عن مقتل 10 جنود أغلبهم من الضباط، ليلة أمس، في الشجاعية- شرقي غزة، وتزايد أعداد قتلاهم في مختلف محاور القتال، يؤكّد حجم الخسارة والفشل لقادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة وكتائب القسّام الذين يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة".
وتابعت وفق ما نقلت "روسيا اليوم": "نقول للصهاينة إن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون ويصابون يومياً بالعشرات، ولا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة، فكلما زادت مدة وجودكم فيها زادت فاتورة قتلاكم وخسائركم، وستخرجون منها تجرّون ذيل الخيبة والخُسران بإذن الله".
وأعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق اليوم، مقتل 10 عسكريين في معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر، إلى 444.
وأعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الثلاثاء، أن عدد العسكريين التابعين لجيش الاحتلال الذين قُتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.