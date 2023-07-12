مدير المخابرات الروسية أجرى اتصالًا مع نظيره الأمريكي بحثا خلاله الأزمة الأوكرانية

أعلن مدير الاستخبارات الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم "الأربعاء"، أنه أجرى محادثة هاتفية مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، في أواخر يونيو الماضي؛ بحسب ما ذكرت وكالة "تاس".
وذكر "ناريشكين" أن المحادثة مع "بيرنز" ناقشت الأزمة الأوكرانية.
وأضاف: أن إمكانية عقد لقاء ثنائي مع مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية لا تزال قائمة.
وعُقد آخر لقاء علني بين "ناريشكين" و"بيرنز" في تركيا في نوفمبر الماضي.
وأشار ناريشكين إلى أن لا شيء مما جاء في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، فاجأ روسيا.