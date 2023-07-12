مدير المخابرات الروسية أجرى اتصالًا مع نظيره الأمريكي بحثا خلاله الأزمة الأوكرانية

أعلن مدير الاستخبارات الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم "الأربعاء"، أنه أجرى محادثة هاتفية مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، في أواخر يونيو الماضي؛ بحسب ما ذكرت وكالة "تاس".