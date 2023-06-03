"تبادل نيران قرب الحدود المصرية" ينتهي بمقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين ومسلح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل جنديين ومسلح وإصابة جنديين آخرين، في "حادث أمني" وقع قرب الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في حصيلة أولية: إن 4 إسرائيليين أصيبوا بالرصاص في منطقة مسؤولية الفرقة 80، بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة.
ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى سوروكا بمروحيات عسكرية، فيما حلق الطيران الإسرائيلي في أجواء المكان.
وقال الجيش: إن تبادلًا لإطلاق النار وقع بالقرب من الحدود مع مصر، وذلك بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث الأمني، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين ومع من تبادل الجيش إطلاق النار؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".
وقع الحادث الأمني عند معبر "نيتسانا"، الذي أنشئ عام 1982 بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، واستخدم في بدايته معبرًا للمسافرين والمركبات أيضًا.
ومع مرور الوقت، وبسبب الحركة الضئيلة في المعبر، تقرر إيقاف عبور المسافرين، ومنذ ذلك الحين تحولت مهمته إلى نقل البضائع فقط.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الحادث على الحدود المصرية قيد التحقيق، وأعلن وزير الدفاع أنه أنهى اجتماعًا أمنيًّا لتقييم الوضع.