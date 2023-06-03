"تبادل نيران قرب الحدود المصرية" ينتهي بمقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين ومسلح

وقال الجيش: إن تبادلًا لإطلاق النار وقع بالقرب من الحدود مع مصر، وذلك بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث الأمني، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين ومع من تبادل الجيش إطلاق النار؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".