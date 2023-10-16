ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ترتفع إلى 2726 شهيداً

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2670، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9600، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 56 والجرحى إلى أكثر من 1200.