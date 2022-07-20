الحوثيون يستمرون في انتهاك الهدنة الأممية.. و97 خرقًا في يوم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم "الأربعاء"، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 97 خرقًا للهدنة الأممية أمس في جبهات: الحديدة، وتعز، والضالع، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب.
أوضح المركز الإعلامي للجيش أن الخروقات توزّعت بين 34 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و21 خرقًا في جبهات محافظة حجة، و14 خرقًا في جبهات محور تعز، و13 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و8 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، وثلاثة خروقات شرق حزم الجوف، وخرقَين في جبهات صعدة، وخرقَين في جبهة مريس بمحور الضالع.
وأضاف أن الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها جرح 5 من جنود الجيش؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبيّن المركز أن ميليشيا الحوثي واصلت عمليات استحداث مواقع ومرابض عيارات ومتارس، وشقّ طرقات فرعية، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.