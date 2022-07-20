الحوثيون يستمرون في انتهاك الهدنة الأممية.. و97 خرقًا في يوم

أوضح المركز الإعلامي للجيش أن الخروقات توزّعت بين 34 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و21 خرقًا في جبهات محافظة حجة، و14 خرقًا في جبهات محور تعز، و13 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و8 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، وثلاثة خروقات شرق حزم الجوف، وخرقَين في جبهات صعدة، وخرقَين في جبهة مريس بمحور الضالع.