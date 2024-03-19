"سيارة محترقة وأشخاص يركضون".. ليبيا وتونس تغلقان معبرًا حدوديًا

أعلنت سلطات تونس وليبيا اليوم (الثلاثاء) إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بينهما مع ليبيا، الذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس؛ وذلك بسبب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.