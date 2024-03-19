"سيارة محترقة وأشخاص يركضون".. ليبيا وتونس تغلقان معبرًا حدوديًا

أعلنت سلطات تونس وليبيا اليوم (الثلاثاء) إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بينهما مع ليبيا، الذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس؛ وذلك بسبب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.
وأوضحت وزارة الداخلية الليبية ومقرها طرابلس، في بيان، أن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت المعبر، وأن هذا العمل لن يتم السكوت عنه وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات على الضالعين فيه، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، ذكرت إذاعة تطاوين التونسية، أن تونس أغلقت المعبر حفاظًا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا.
وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة محترقة في المعبر وأصوات إطلاق نار وأشخاصاً يركضون.