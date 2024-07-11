ألمح لتغييرات اقتصادية إيجابية.. بوتين: "بريكس" أساسية للنظام العالمي متعدّد الأقطاب

وأشار إلى أن من أولويات "بريكس" تحقيق تغييرات إيجابية في الاقتصاد العالمي؛ حيث أكد أن روسيا تولي اهتمامًا كبيرًا لزيادة حصة العملات الوطنية في التجارة والاستثمار، فضلًا عن تطوير أدوات وآليات مالية آمنة وموثوقة للتسويات البينية.