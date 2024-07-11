ألمح لتغييرات اقتصادية إيجابية.. بوتين: "بريكس" أساسية للنظام العالمي متعدّد الأقطاب

اعتبر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أن مجموعة "بريكس" هي أحد العناصر الأساسية للنظام العالمي الناشئ متعدّد الأقطاب.
وتحدّث الرئيس الروسي أمام الجلسة العامة للمنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس"، الذي جرت وقائعه في قصر تافريد بمدينة بطرسبورغ، وقال: النظام العالمي متعدد الأقطاب يعكس مصالح وتطلُّعات دول الجنوب العالمي والشرق وداعمينا في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد، وعدد هؤلاء كبير للغاية، وينمو باستمرار.
وأضاف، وفق "روسيا اليوم": "إننا منفتحون على تعزيز التفاعل مع جميع البلدان التي تعرف عن اهتمامها بأنشطة "بريكس"، ونجري حوارًا نشطًا في صيغة "بريكس بلاس أوت ريتش - BRICS Plus/Outreach" ، ونعمل على إنشاء فئة "الدول الشريكة"".
وأشار إلى أن من أولويات "بريكس" تحقيق تغييرات إيجابية في الاقتصاد العالمي؛ حيث أكد أن روسيا تولي اهتمامًا كبيرًا لزيادة حصة العملات الوطنية في التجارة والاستثمار، فضلًا عن تطوير أدوات وآليات مالية آمنة وموثوقة للتسويات البينية.
وأردف "بوتين": "كما يلعب إنشاء الاتصالات الإنسانية أيضًا دورًا خاصًّا في إقامة علاقات أكثر ثقة وقوة وطويلة الأمد بين الدول".
وتستضيف سان بطرسبورغ الروسية، يومَي 11 - 12 يوليو الجاري، فعاليات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".