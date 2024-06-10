مقتل 4 فلسطينيين و8 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية غرب رام الله

وفي التفاصيل، قالت الوزارة إن ثماني إصابات برصاص القوات الإسرائيلية وصلت أيضاً إلى مجمع فلسطين الطبي من قرية كفر نعمة، إلى الغرب من رام الله، مشيرة إلى أن الإصابات طفيفة إلى متوسطة.