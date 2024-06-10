مقتل 4 فلسطينيين و8 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية غرب رام الله

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أربعة أشخاص قتلوا ليل الاثنين-الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة كفر نعمة المجاورة لرام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وفي التفاصيل، قالت الوزارة إن ثماني إصابات برصاص القوات الإسرائيلية وصلت أيضاً إلى مجمع فلسطين الطبي من قرية كفر نعمة، إلى الغرب من رام الله، مشيرة إلى أن الإصابات طفيفة إلى متوسطة.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة خاصة إسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه مركبة قرب قرية كفر نعمة، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية عقب إطلاق النار صوب المركبة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، وفقاً للعربية نت.
وأعلنت حركة فتح في منطقة رام الله والبيرة الإضراب العام والشامل في محافظة رام الله والبيرة الثلاثاء احتجاجاً على مقتل الأشخاص الأربعة.