"أطباء السودان": مقتل شخص داخل مستشفى بالخرطوم من جراء إصابته برصاص القوات المسلحة

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، بمقتل رجل برصاص القوات المسلحة أثناء "قمعها" احتجاجات اليوم في العاصمة الخرطوم، وفقًا لسبوتنيك.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة أطباء السودان، اليوم الأحد، قالت فيه: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد: فيصل عبدالرحمن، 51 سنة.. كان الشهيد مريضًا يرقد بمستشفى الخرطوم بَحْرِي بعد أن أُجريت له عملية بتر لأحد أطرافه".

وتابع البيان أن المريض "خرج لاستنشاق الهواء بالشُرفة بعد شعوره بالضيق داخل العنبر نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، لتتم إصابته برصاصة حية في الصدر أطلقتها قوات السلطة الانقلابية أثناء قمعها لمليونية 20 فبراير في مدينة بحري".

وقال مراسل "سبوتنيك"، الأحد، إن "الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين بوسط الخرطوم خلال مليونية 20 فبراير".

وأضاف أن "مسيرة احتجاجية كانت قد انطلقت اليوم بمناطق "الديم" و"الصحافة"، بالعاصمة الخرطوم، نحو القصر الجمهوري والتي تتزامن مع زيارة الخبير الأممي لحقوق الإنسان، أداما ديانغ، اليوم للبلاد".

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان ولاسيما العاصمة الخرطوم احتجاجات واسعة، ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، وهو ما ينفيه الجيش.