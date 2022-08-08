"الرئاسي اليمني" يقيل قيادات عسكرية وأمنية على خلفية أحداث شبوة

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الاثنين، إقالة عددٍ من القيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، شرق البلاد، على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت الليلة الماضية في مدينة عتق مركز المحافظة، وفقًا للعربية نت.