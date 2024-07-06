شخصية غير نمطية بين الساسة.. من هو كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

وبعد حصوله على شهادة المحاماة، تخصص "ستارمر" في الدفاع عن حقوق الإنسان، ونشط لعدة سنوات في الدفاع عن النقابات ومكافحة عقوبة الإعدام، ومن ثمة، دافع عن المحكوم عليهم بالإعدام في جزر الكاريبي، كما عمل على اتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في إيرلندا الشمالية (1968- 1998). وساهم مطلع 2000 في إنشاء قوة شرطة جديدة لحفظ السلام، وفي 2008، أحدث المفاجأة حين اتخذ أول منعطف في مساره المهني؛ حيث أصبح مدعيًا عامًّا لإنجلترا وويلز. وأشرف من خلال هذا المنصب على ملاحقات قضائية طالت نوابًا متهمين بالاختلاس وحتى صحافيين متهمين بالتنصت على الهواتف.