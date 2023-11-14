مائة عام من الرسالة التي تسببت في حروب كارثية.. هل وعد بلفور حقيقي؟

الرسالة التي أرسلها "أرثر بلفور" إلى "روتشيلد"، وازداد الحديث عنها تحت مسمى "وعد بلفور"، هذه الأيام، كان نصها: "عزيزي اللورد روتشيلد، يسعدني كثيرًا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة، ما يلي: إعلان التعاطف مع التطلعات اليهودية الصهيونية، والذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء ووافق عليه. إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم بوضوح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يمس بالحقوق المدنية والدينية. حقوق الطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين، أو الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر "سأكون ممتنًّا لو قدمتم هذا الإعلان إلى علم الاتحاد الصهيوني".