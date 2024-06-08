مرحلة خطيرة لن تحقّق السلام لأحد.. "أبو ردينة": وقفُ "مجازر إسرائيل" مطلوبٌ فورًا

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن مسلسل المجازر الدموية اليومية بحق شعبنا، وآخرها ما جرى اليوم في مخيم النصيرات، والتي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات؛ هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.