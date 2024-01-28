وزير الدفاع الأمريكي يتوعد: لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا بالأردن

وفي التفاصيل، قال أوستن في بيان، نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "لن نتسامح مع الهجمات، وسنتخذ جميع الإجراءات للدفاع عن قواتنا ومصالحنا"، وفقًا لـ"العربية نت".