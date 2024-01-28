وزير الدفاع الأمريكي يتوعد: لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا بالأردن

توعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الأحد بالرد على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية بقاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا في الوقت والمكان اللذين تختارهما بلاده.
وفي التفاصيل، قال أوستن في بيان، نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "لن نتسامح مع الهجمات، وسنتخذ جميع الإجراءات للدفاع عن قواتنا ومصالحنا"، وفقًا لـ"العربية نت".
وأضاف: "الجماعات المسلحة المدعومة من إيران وراء الهجمات المستمرة على القوات الأمريكية في المنطقة"، لافتًا إلى أن الهجوم على القاعدة شمال شرقي الأردن استهدف قوات أمريكية وأخرى للتحالف الدولي.
وأوضح أن القوات كانت منتشرة بالقاعدة للعمل على هزيمة تنظيم "داعش".