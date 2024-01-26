"التعاون الإسلامي" تُرحِّب بقرار "العدل الدولية" وتدعو "إسرائيل" للامتثال الفوري

وجددت المنظمة التشديد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية من قتل وتهجير وتدمير، التي ترتكبها إسرائيل (القائمة بالاحتلال) في كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام إلى قطاع غزة.