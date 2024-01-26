"التعاون الإسلامي" تُرحِّب بقرار "العدل الدولية" وتدعو "إسرائيل" للامتثال الفوري

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل (القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعت المنظمة جميع الدول الأطراف إلى ضمان امتثال إسرائيل (القائمة بالاحتلال) التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدة ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.
وجددت المنظمة التشديد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية من قتل وتهجير وتدمير، التي ترتكبها إسرائيل (القائمة بالاحتلال) في كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام إلى قطاع غزة.
كما جددت منظمة التعاون الإسلامي شكرها وتقديرها لجمهورية جنوب إفريقيا على جهودها في رفع الدعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.