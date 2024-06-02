بسبب حربها على غزة.. "المالديف" تقرر منع دخول الإسرائيليين لأراضيها

وفي التفاصيل، قال مكتب رئيس المالديف، الأحد، إن مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية.