الجيش الأمريكي يعلن عدم العثور على الجنديين المفقودين في خليج عدن وتغيير حالتيهما إلى "متوفيين"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أنه لم يتم تحديد مكان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، الذين فُقدا في خليج عدن هذا الشهر أثناء دهم سفينة إيرانية، وبعد عملية بحثٍ مكثّفة استمرت لمدة 10 أيام، تم تغيير حالتهما إلى "متوفيين".
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها في موقع "إكس"، بأنها "تأسف للإعلان بعد البحث المكثّف الذي استمر لمدة 10 أيام، عن عدم تمكننا من تحديد مكان اثنيْن من أفراد قوات البحرية الأمريكية المفقودين وتغيير حالتيهما إلى متوفيين'".
وتمّ إنهاء عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين، اللذين كانا يستعدان للصعود على متن سفينة شحن في مهمة للتحقيق في وجود أسلحة إيرانية في 11 يناير الماضي.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن عملية البحث واسعة المدى تمّت بالتعاون مع اليابان وإسبانيا، وتمّت تغطية أكثر من 21000 ميل مربع لتحديد موقع الجنديين.
ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، كان الجنديان المفقودان يستعدان للصعود على متن السفينة في خليج عدن وسط أمواج البحر الهائجة، حيث انزلق أحدهما من فوق السلم وسقط في الماء، وقفز زميله الآخر خلفه لتقديم المساعدة قبل أن يتم فقدانهما.