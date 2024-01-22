الجيش الأمريكي يعلن عدم العثور على الجنديين المفقودين في خليج عدن وتغيير حالتيهما إلى "متوفيين"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أنه لم يتم تحديد مكان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، الذين فُقدا في خليج عدن هذا الشهر أثناء دهم سفينة إيرانية، وبعد عملية بحثٍ مكثّفة استمرت لمدة 10 أيام، تم تغيير حالتهما إلى "متوفيين".