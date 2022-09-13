بينها 3 محاولات تسلل ونشر "مسيرات".. 220 خرقاً حوثياً للهدنة خلال 3 أيام

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء) أن قواته أحبطت 3 محاولات تسلل نفّذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ضمن 220 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبها خلال الـ72 ساعة الماضية في جبهات محافظات: الحديدة، وتعز، والضالع، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب.
وبين أن الخروقات توزّعت بين 47 خرقاً في محور حيس جنوبي الحديدة، و42 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و40 خرقاً غرب محافظة حجة، و37 خرقاً في محور البرح، غرب تعز، و31 خرقاً في جبهات محور تعز، و15 خرقاً في جبهات محافظة الجوف، و6 خروقات شمال وجنوب غرب صعدة، وخرقان في محور الضالع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن الخروقات شملت ثلاث محاولات تسلل حوثية إحداها في جبهة المشجح غرب مأرب، والبقيّة في جبهتي الأقروض والجبهة الشمالية بتعز، وجميعها أحبطتها قوات الجيش الوطني، إضافة إلى إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيّرة المفخخة ونتج عن هذه الخروقات استشهاد 2 من الجيش الوطني وإصابة 19 آخرين.
وأشار إلى بقيّة الخروقات تنوعت بين استقدام تعزيزات واستحداث مواقع وتحصينات وسواتر ترابية، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.