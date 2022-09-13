بينها 3 محاولات تسلل ونشر "مسيرات".. 220 خرقاً حوثياً للهدنة خلال 3 أيام

وبين أن الخروقات توزّعت بين 47 خرقاً في محور حيس جنوبي الحديدة، و42 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و40 خرقاً غرب محافظة حجة، و37 خرقاً في محور البرح، غرب تعز، و31 خرقاً في جبهات محور تعز، و15 خرقاً في جبهات محافظة الجوف، و6 خروقات شمال وجنوب غرب صعدة، وخرقان في محور الضالع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".