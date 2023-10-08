ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 313 شهيداً و1990 جريحاً

أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي، إلى 313 شهيداً و1990 جريحاً.