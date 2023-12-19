"هنية" يتوجَّه إلى مصر لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار وتبادُل الأسرى

يتوجَّه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأربعاء إلى مصر لإجراء محادثات، محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادُل للأسرى مع إسرائيل، بحسب ما أعلن مصدر قريب من الحركة أمس الثلاثاء.
وفي التفاصيل، قال المصدر إن "هنية" من المتوقع أن يتوجه على رأس "وفد قيادي رفيع" إلى القاهرة؛ لعقد عدد من اللقاءات، أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل؛ لإجراء محادثات.
وبحسب المصدر، فإن المناقشات ستتناول "وقف العدوان والحرب تمهيدًا لصفقة تبادل بين الأسرى، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين لمدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع"، وفقًا لـ"العربية نت".
وستكون هذه الزيارة الثانية لهنية إلى مصر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، وكان قد قام بزيارته الأولى في التاسع من نوفمبر.
وتوسطت مصر وقطر في التوصل إلى هدنة استمرت 8 أيام في أواخر نوفمبر، أطلق فيها سراح 80 إسرائيليًّا، اقتيدوا أسرى إلى غزة مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًّا في إسرائيل.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر نتيجة هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة، وأسفر عن مقتل نحو 1140 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، وقضى معظمهم في اليوم الأول، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استند إلى أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، كما اقتيد نحو 250 رهينة إلى القطاع، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، وما زال 129 منهم محتجزين في غزة.
وردت إسرائيل على الهجوم الأسوأ في تاريخها بعملية جوية وبرية على غزة، وتعهدت بالقضاء على حركة حماس التي تحكم القطاع.
وفي آخر حصيلة أعلنتها حكومة حماس أمس الثلاثاء أسفر القصف الإسرائيلي المستمر عن 19 ألفًا و667 قتيلاً.