"هنية" يتوجَّه إلى مصر لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار وتبادُل الأسرى

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر نتيجة هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة، وأسفر عن مقتل نحو 1140 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، وقضى معظمهم في اليوم الأول، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استند إلى أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، كما اقتيد نحو 250 رهينة إلى القطاع، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، وما زال 129 منهم محتجزين في غزة.