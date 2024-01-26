"الأونروا" تحقق في ضلوع موظفين لها بهجوم "7 أكتوبر"

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقًا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر، التي نفذتها حركة حماس في جنوب إسرائيل.
وقالت الأونروا، وفق "سكاي نيوز عربية"، إنها قطعت العلاقات مع هؤلاء الموظفين.
من ناحيته، قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على إسرائيل في السابع من أكتوبر".
وأضاف: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارًا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".