"الأونروا" تحقق في ضلوع موظفين لها بهجوم "7 أكتوبر"

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقًا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر، التي نفذتها حركة حماس في جنوب إسرائيل.