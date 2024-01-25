تآكلت موجوداتها بانهيار سعر العملة.. البنوك السودانية تتهاوى و70% منها خارج الخدمة

بعد أن فقدت العملة الوطنية أكثر من 50 بالمائة من قيمتها خلال الفترة الأخيرة حيث يجري تداول الدولار الواحد حالياً بنحو 1100 جنيه، مقارنة مع 600 جنيه قبل اندلاع الحرب في منتصف أبريل، تآكلت موجودات البنوك السودانية المقدرة بنحو 45 تريليون جنيه بمقدار النصف، وعلى إثره خرجت بالكامل عن الخدمة ليغلق أكثر من 70 بالمائة من الفروع العاملة في البلاد والبالغ عددها 39 بنكاً حكومياً وتجارياً.