الأمم المتحدة تتهم مسؤولين كبارًا في جنوب السودان بارتكاب فظائع بحق مدنيين

وذكرت اللجنة التي أجرت تحقيقًا لمدة عام في ستّ ولايات في جنوب السودان، أن حاكم ولاية الوحدة (شمال) جوزيف مونيتويل، واللفتنانت جنرال في قوة الدفاع الشعبية ثوي تشاني ريت، مسؤولان عن عمليات قتل واغتصاب واستعباد جنسي على نطاق واسع.