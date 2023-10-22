أثبت تلاعبها بالتسجيل الصوتي.. تحقيق يشكك في رواية إسرائيل عن قصف مستشفى المعمداني

وأفاد التحقيق المشترك، الذي أعدته منظمة "فورنسك أركتكشر"، التابعة لكلية غولدسميث بجامعة لندن، بالتعاون مع منظمة "أير شوت"، غير الربحية التي تنتج تحقيقات صوتية لحقوق الإنسان، ومنظمة "حق" الحقوقية التي تتخذ من رام الله مقرًا لها، بأن "الحفرة الناجمة عن القصف تشير إلى أن القذيفة جاءت من الشمال الشرقي، وليس من الغرب، كما ذكر الجيش الإسرائيلي".