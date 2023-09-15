أوكرانيا تعلن سيطرة قواتها على قرية أندرييفكا قرب باخموت

يأتي ذلك مع تأكيد مسؤولين عسكريين كبار أن أوكرانيا تواصل حملتها الشاقة لاستعادة الأراضي القريبة من مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا، وأنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الروسية على الجبهة الجنوبية.