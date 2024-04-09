لبنان.. اعتقال 7 سوريين بشبهة قتل باسكال سليمان.. وهنا قصة سيارته الفخمة

ونوّه المصدر القضائي إلى أن الموقوفين "اعترفوا بأنهم ضربوه بأعقاب المسدسات على رأسه ووجهه حتى يتوقف عن مقاومتهم، ومن ثمّ وضعوه في صندوق سيارته ودخلوا إلى سوريا، وعندما وصلوا إلى الأراضي السورية، تبين لهم أنه فارق الحياة".