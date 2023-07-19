لأول مرة منذ إنهاء تمرده.. قائد "فاغنر" يظهر في مقطع فيديو

ظهر رئيس مجموعة فاعنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو، وهو يرحّب بمقاتلي المجموعة في بيلاروسيا، وذلك لأول مرة منذ مغادرته روسيا بعد انتهاء تمرده؛ بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم "الأربعاء".
وفي الفيديو، الذي لم تتمكّن "رويترز" بعد من التحقق من صحته؛ سُمع رجل يشبه "بريغوجين" في الصوت واللهجة الروسية، وهو يرحّب بعناصر "فاغنر"، قائلًا لهم: "مرحبًا يا رفاق.. أهلًا بكم في أرض بيلاروسيا".
ونظرًا لأن الفيديو تم تصويره على ما يبدو بعد حلول ظلام الليل، فلم يمكن سوى تمييز هيئة شخص يشبه "بريغوجين".
وقاد "بريغوجين" تمردًا مسلحًا في 24 يونيو الماضي استمرّ أقل من 24 ساعة، توصّل بعدها لاتفاق مع الكرملين يغادر بموجبه روسيا إلى بيلاروسيا.
ولم يظهر "بريغوجين" علنًا منذ مغادرته روسيا في 27 يونيو.