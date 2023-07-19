لأول مرة منذ إنهاء تمرده.. قائد "فاغنر" يظهر في مقطع فيديو

وفي الفيديو، الذي لم تتمكّن "رويترز" بعد من التحقق من صحته؛ سُمع رجل يشبه "بريغوجين" في الصوت واللهجة الروسية، وهو يرحّب بعناصر "فاغنر"، قائلًا لهم: "مرحبًا يا رفاق.. أهلًا بكم في أرض بيلاروسيا".