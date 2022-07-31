دعوة عربية لاستمرار مقاطعة "إسرائيل" كأداة قانونية لمعاقبة الاحتلال

ودعا إلى استمرار المقاطعة العربية لإسرائيل، وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، منوهًا بمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وهو ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية.