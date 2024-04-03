سيناتور أمريكي: ما يحدث في غزة لا يُغتفر ويجب أن يتوقف فورًا

طالب السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت والمرشح السابق للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، إسرائيل بوقف قتل الأبرياء في قطاع غزة؛ معتبرًا أن ذلك جريمة لا تُغتفر.
وقال ساندرز مخاطبًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد يوم من مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غارة إسرائيلية في غزة: "توقفوا عن قتل الأبرياء، ثلثا الأشخاص الذين قُتلوا (أكثر من 32 ألف شخص قُتلوا في غزة) هم من النساء والأطفال؛ هذا أمر لا يغتفر".
وأضاف: "ما يحدث في غزة الآن هو أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخ العالم الحديث، إننا نتحدث عن احتمال أن يموت مئات الآلاف من الأطفال وغيرهم من الجوع"؛ بحسب موقع "روسيا اليوم".
وتابع: "صحيح أن حماس هي التي بدأت هذه الحرب؛ ولكن من الصحيح أيضًا أن ما تفعله إسرائيل في الوقت الحالي هو ليس فقط قتال حماس؛ بل خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله".
وقال: "نتحدث عن 70% من الوحدات السكنية في غزة التي دُمرت أو تضررت، ونتحدث عن 1.8 مليون شخص نزحوا وطُرِدوا من منازلهم، نتحدث عن أشخاص ليس لديهم اليوم طعام ولا ماء ولا إمدادات طبية ولا وقود، إنه أمر فظيع ولا يغتفر، ويجب أن ينتهي الأمر الآن، لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في التواطؤ في الرعب الذي يحدث الآن".
وشدد على أنه ليس لإسرائيل الحق في خلق وضع يمنعون فيه المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة؛ مضيفًا: "هل نريد أن نكون شركاء في ذلك؟ الجواب من وجهة نظري؛ هو أن معظم الأمريكيين لا يريدون أن يكونوا متواطئين".