إصابة سفينة تجارية في هجوم صاروخي جنوب غربي عدن باليمن

وفي التفاصيل، ذكرت الهيئة أن ضابط أمن السفينة أفاد بعدم وجود مصابين على متنها نتيجة الهجوم، مضيفًا أنها تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية، مشيرًا إلى أن السلطات تواصل مراقبة الوضع.