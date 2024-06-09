إصابة سفينة تجارية في هجوم صاروخي جنوب غربي عدن باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الأحد، إنها تلقت بلاغًا عن إصابة سفينة تجارية في هجوم صاروخي على بعد 89 ميلاً بحريًا جنوب غربي عدن باليمن.
وفي التفاصيل، ذكرت الهيئة أن ضابط أمن السفينة أفاد بعدم وجود مصابين على متنها نتيجة الهجوم، مضيفًا أنها تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية، مشيرًا إلى أن السلطات تواصل مراقبة الوضع.
ونصحت الهيئة السفن في المنطقة بتوخي الحذر وإبلاغها بأي نشاط مريب، وفقًا للعربية نت.
ومنذ 19 نوفمبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في إبريل الماضي، زاعمًا أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.
وأعلنت الإدارة البحرية الأمريكية أواخر إبريل الماضي أن الحوثيين شنوا أكثر من 50 هجومًا على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر من العام الماضي.
وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.