بعد توقف 10 أيام.. استئناف إمدادات الغاز بين روسيا وألمانيا عبر "نورد ستريم 1"

بعد أعمال صيانة استمرت 10 أيام، أعيد تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" الذي يربط بين روسيا وألمانيا، اليوم الخميس.
وصرح الناطق باسم مجموعة "نورد ستريم"، بأن الأنبوب يعمل بسعة 40%، وهي نفس نسبة التدفق المنخفض التي كان يعمل بها الخط قبل إيقاف تشغيله بسبب أعمال الصيانة السنوية.
وساد قلقٌ في أوروبا من أن تستخدم موسكو أعمال الصيانة كذريعة لتأخير إعادة تشغيل خط الأنابيب؛ غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح للصحفيين في طهران، أمس الأربعاء، بأن شركة الطاقة العملاقة غازبروم؛ ستفي بجميع التزاماتها التعاقدية وفق "بي بي سي".
وحثّت المفوضية الأوروبية -رغم الوعود الروسية- الدولَ على خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%؛ بسبب المخاوف من أن تخفض روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، خلال الشتاء القادم.
وينقل رابط الطاقة الحيوي "نورد ستريم 1" 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا؛ حيث تتخذ جهودًا عاجلة لتخزين إمدادات الغاز.