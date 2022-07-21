بعد توقف 10 أيام.. استئناف إمدادات الغاز بين روسيا وألمانيا عبر "نورد ستريم 1"

وساد قلقٌ في أوروبا من أن تستخدم موسكو أعمال الصيانة كذريعة لتأخير إعادة تشغيل خط الأنابيب؛ غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح للصحفيين في طهران، أمس الأربعاء، بأن شركة الطاقة العملاقة غازبروم؛ ستفي بجميع التزاماتها التعاقدية وفق "بي بي سي".