صفقة الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثي تبدأ الخميس

كشف مسؤولٌ يمني أنّ صفقة تبادل الأسرى المتّفق عليها مع الحوثيين سيبدأ تنفيذُها الخميس، وتستمرّ ثلاثة أيام، على أن تشمل رحلات جوية بين العاصمة صنعاء وعدن ومناطق أخرى في اليمن، إضافة إلى العاصمة السعودية الرياض. وأكّد وفدُ الحكومة الشرعية في مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين، اكتمالَ الترتيبات لتنفيذ عملية التبادل المتّفق عليها في وقتها المحدّد.
وقال عضوُ الوفد الحكومي ماجد فضائل، في تغريدة له، اليوم الثلاثاء: إن الجميع أصبح جاهزًا لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها، لافتًا إلى أن عملية التبادل هذه ستتبعها عمليات تبادل أخرى في القريب حتى يتم الإفراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل"، وتصفير كل المعتقلات والسجون.
وأضاف: أن التنفيذ سيبدأ بتاريخ 13 أبريل 2023، وسيكون أول يوم من عملية التبادل عبر رحلات طيران متبادلة للصليب الأحمر بين عدن وصنعاء، موضحًا أنه ستتبعها في اليوم التالي رحلات بين صنعاء والرياض وأبها والمخا، على أن تكون رحلات اليوم الثالث بين مأرب وصنعاء.
وأفاد بأن أول دفعة تبادل ستشمل 72 أسيرًا، وأن أكثر من 1400 مدني لا يزالون معتقلين في سجون ميليشيات الحوثي.
وتوصّلت المفاوضات بين وفدَي الشرعية والحوثي، الشهر الماضي، في برن؛ إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 887 أسيرًا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.
وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.