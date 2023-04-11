صفقة الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثي تبدأ الخميس

وقال عضوُ الوفد الحكومي ماجد فضائل، في تغريدة له، اليوم الثلاثاء: إن الجميع أصبح جاهزًا لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها، لافتًا إلى أن عملية التبادل هذه ستتبعها عمليات تبادل أخرى في القريب حتى يتم الإفراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل"، وتصفير كل المعتقلات والسجون.