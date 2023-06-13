وصفهم بالأكثر فسادًا وإجرامًا.. "ترامب" قبيل محاكمته: سألاحق "بايدن" وعائلته!

وأضاف في خطاب أمام الجمهوريين في جورجيا، الأحد، في أول ظهور بعد صدور لائحة الاتهام: "لم أقرأ شيئًا عن فضيحة بايدن، كان يمكن أن تكون هذه أكبر قصة في التاريخ".