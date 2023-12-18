وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو المسؤولين اللبنانيين لضبط النفس لتجنب التصعيد مع إسرائيل

وأوقعت أعمال العنف التي لا تزال محصورة حتى الآن بالمناطق الحدودية، أكثر من 136 قتيلا بينهم نحو مئة من مقاتلي "حزب الله" في لبنان، و11 قتيلاً على الأقل من الجانب الإسرائيلي، لكن حدة القصف الإسرائيلي تزايدت في الآونة الأخيرة كما لاحظ دبلوماسيون فرنسيون يخشون تصعيدًا يقود إلى اشتعال المنطقة.