الثاني خلال ساعات.. استهداف سفينةٍ غربَ الحديدة أمام السواحل اليمنية

بعد ساعات قليلة على الحادث الأول، أفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية، بتلقيها تقريرًا عن وقوع حادث آخر على بُعد 58 ميلًا بحريًّا غرب مدينة الحديدة في اليمن.