الثاني خلال ساعات.. استهداف سفينةٍ غربَ الحديدة أمام السواحل اليمنية

بعد ساعات قليلة على الحادث الأول، أفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية، بتلقيها تقريرًا عن وقوع حادث آخر على بُعد 58 ميلًا بحريًّا غرب مدينة الحديدة في اليمن.
وذكرت UKMTO في حسابها على منصة "إكس"، أن قبطان السفينة التجارية أفاد بأنها تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار وتمت إصابتها.
وأكد القبطان عدم وجود إصابات بين أفراد الطاقم؛ مؤكدًا أن السفينة تتابع إبحارها إلى الميناء التالي؛ بينما باشرت السلطات البحرية التحقيق في الأمر.
ووفق "روسيا اليوم" نصحت الهيئةُ السفنَ "بالعبور بحذر، وإبلاغ هيئة عمليات الملاحة البحرية في المملكة المتحدة عن أي نشاط مشبوه".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت الهيئة البحرية بإصابة سفينة تجارية على بُعد 70 ميلًا بحريًّا شمال غرب الصليف قرب سواحل اليمن.