مقتل أكثر من 20 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي لمسجد ومنزلَيْن بمخيم جباليا شمال غزة

وفي التفاصيل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طيران الجيش الإسرائيلي شن غارات عدة على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة؛ ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيدًا، وما زال العشرات تحت الأنقاض بين شهيد وجريح.