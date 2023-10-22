مقتل أكثر من 20 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي لمسجد ومنزلَيْن بمخيم جباليا شمال غزة

قُتل وأُصيب عشرات الأشخاص مساء أمس الأحد في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدًا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طيران الجيش الإسرائيلي شن غارات عدة على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة؛ ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيدًا، وما زال العشرات تحت الأنقاض بين شهيد وجريح.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس" فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"؛ إذ أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وفي 8 أكتوبر صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) رسميًّا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي في 10 أكتوبر إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس في 11 أكتوبر تشكيل "حكومة حرب"؛ لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.