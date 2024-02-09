"اليونيسيف" تُحذِّر من مخاطر تصعيد العدوان الإسرائيلي في رفح

وقالت راسل اليوم إن تصعيد العدوان الإسرائيلي في رفح "التي تئن بالفعل في ظل العدد الهائل من الأشخاص الذين نزحوا من أجزاء أخرى من غزة، سيمثل تحولاً مدمرًا آخر في الحرب التي تفيد التقارير بأنها أودت بحياة أكثر من 27 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال".