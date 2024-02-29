بسبب سوء التغذية.. ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة في غزة بين الأطفال إلى 6

من جهته، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) الأربعاء، أن طفلين توفيا في وقت سابق بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بشمال غزة؛ وهو ما أعلن عنه "القدرة" في وقت سابق.