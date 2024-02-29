بسبب سوء التغذية.. ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة في غزة بين الأطفال إلى 6

توفي طفلان في قطاع غزة بسبب "الجفاف وسوء التغذية"، على ما أعلنته وزارة الصحة التي تديرها حماس الأربعاء، في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة من مجاعة "وشيكة".
وأعلن المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، أن الطفلين تُوُفيا في مستشفى الشفاء في مدينة غزة في القطاع الذي تحاصره إسرائيل.
وأكد "القدرة" ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة بين الأطفال إلى 6 شهداء نتيجة الجفاف وسوء التغذية.
وأضاف "القدرة": نطالب المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لمنع الكارثة الإنسانية شمال قطاع غزة.
وبحسب وكالات الأمم المتحدة، فإن آخر قافلة إنسانية سُمِح لها بالدخول إلى شمال القطاع كانت قبل أكثر من شهر.
من جهته، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) الأربعاء، أن طفلين توفيا في وقت سابق بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بشمال غزة؛ وهو ما أعلن عنه "القدرة" في وقت سابق.