طائرات مجهولة تستهدف شاحنات كانت تنقل أسلحة إيرانية شرق سوريا

استهدفت طائرات مجهولة شاحنات تبريد في شرق سوريا، فور دخولها من العراق المجاور؛ ما أدّى إلى تدميرها، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، لافتاً الى أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية.
وذكر المرصد أن "ست شاحنات تبريد تعرّضت لاستهدافٍ من طائراتٍ مجهولة في ريف مدينة البوكمال الحدودية، بعد عبورها من العراق" من دون أن يتمكن من تحديد هوية الجهة التي استهدفتها.
وأدّت الضربات، وفق المرصد، الى تدمير الشاحنات ومقتل وإصابة مَن بداخلها، من دون تحديد عدد الضحايا.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن؛ لوكالة فرانس برس، إن "الشاحنات كانت تنقل أسلحة إيرانية".