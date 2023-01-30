طائرات مجهولة تستهدف شاحنات كانت تنقل أسلحة إيرانية شرق سوريا

استهدفت طائرات مجهولة شاحنات تبريد في شرق سوريا، فور دخولها من العراق المجاور؛ ما أدّى إلى تدميرها، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، لافتاً الى أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية.