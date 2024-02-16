عائلات الرهائن الإسرائيليين تصعّد حراكها ومدير الاستخبارات الأمريكية في تل أبيب لبحث صفقة التبادل

وكان نتنياهو قد أمر، أمس الأربعاء، الوفد الإسرائيلي الذي كان من المُفترض أن يسافر اليوم، لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة، بعدم الذهاب إلى هناك، معتبرا أن المفاوضات لن تستمر إلا إذا تخلت حماس عن مطالبها الوهمية بوقف الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع- حسب تعبيره.