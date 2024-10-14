استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم جباليا شمالي غزة

وفي التفاصيل، قال مسعفون فلسطينيون في وقت سابق من يوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية شددت الخناق على جباليا، وقتلت عشرة أشخاص على الأقل كانوا مصطفين للحصول على الطعام، كما أمرت السكان بإخلاء منازلهم بينما تواصل الضغط على مقاتلي حركة حماس.