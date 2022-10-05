ما هي الأسلحة النووية التي تملكها كوريا الشمالية؟

ويُعتقد أن الصاروخ الأخير الذي أُطلق في أجواء اليابان، متوسط المدى من نوع "هواسونغ-12"، ويبلغ مداه 4500 كلم، أي المسافة التي تكفي لضرب قاعدة غوام الأمريكية انطلاقًا من كوريا الشمالية.