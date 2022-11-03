على أوتار تلاعب الحوثيين.. "كارثة بيئية غير مسبوقة بالتاريخ" تتهيأ للانفجار!

وحذّرت الحكومة اليمنية من أنّ من شأن استمرار التأخّر في بدء عملية إنقاذ السفينة أن يهدّد 4 في المائة من الأراضي الزراعية المنتجة، وهو ما سيؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضراوات التي تقدر قيمتها بنحو 70 مليون دولار، فضلاً عن التسبّب في توقّف العمل في ميناءي الحديدة والصليف، وما سيفرزه ذلك من منع دخول 68 في المائة من المساعدات الإغاثية، وتفاقم الأزمة الإنسانية والتأثير على 8.4 ملايين يمني.