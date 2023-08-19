أكد رئيس وزراء النيجر الجديد، علي محمد الأمين زين الجمعة لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 يوليو لن يُلحقوا به أي أذى.
وقال "زين" في مقابلة مع الصحيفة من داكار حول مصير الرئيس المخلوع بازوم: "لن يحدث له شيء؛ لأن تقليد العنف غير موجود لدينا في النيجر".
وشدد "زين"، أرفع مسؤول مدني عيّنه الانقلابيون، على أنه لا نية لدى قادة الانقلاب في النيجر للتعاون مع روسيا أو مع مرتزقة منظمة فاغنر المدعومين من الكرملين.
ووصل وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى نيامي السبت؛ في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع الجيش الذي تولى السلطة في النيجر في انقلاب على الرئيس محمد بازوم؛ بحسب ما أفادت به مصادر مقربة من المنظمة الإقليمية والرئيس المخلوع وكالة "فرانس برس".
وقالت المصادر: إن طائرة الوفد هبطت في مطار نيامي قرابة الساعة 13:00 (12:00 ت غ)؛ وذلك غداة إعلان رؤساء أركان جيوش دول إيكواس، جاهزيتهم لإرسال قوة عسكرية لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر.