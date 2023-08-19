ووصل وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى نيامي السبت؛ في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع الجيش الذي تولى السلطة في النيجر في انقلاب على الرئيس محمد بازوم؛ بحسب ما أفادت به مصادر مقربة من المنظمة الإقليمية والرئيس المخلوع وكالة "فرانس برس".