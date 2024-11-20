مواجهة أم تعاون.. كيف سيتعامل قادة العالم مع عودة "ترامب" والتوتر مع الصين؟

ويسعى قادة العالم إلى تحقيق الاستقرار، خاصة مع الصين؛ حيث أبدى "شي جين بينغ" رغبته في الحفاظ على علاقة مستقرّة وصحية مع الولايات المتحدة، إلا أن هناك العديد من القضايا الشائكة التي تهدد هذا الاستقرار، بما في ذلك حقوق الإنسان، ومصير تايوان، والمنافسة التكنولوجية، والهجمات الإلكترونية. فكيف يمكن للزعماء التغلب على هذه التحديات والحفاظ على علاقات دبلوماسية مستقرة؟