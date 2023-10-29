الحرب على غزة.. إسرائيل تشن حملة برية في المرحلة الثانية

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في تل أبيب أمس السبت، نبّه نتنياهو الإسرائيليين إلى توقع حملة "طويلة وصعبة"؛ لكنه لم يصل إلى حد وصف التوغلات الحالية بأنها اجتياح. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن نصحوا نظراءهم الإسرائيليين بتأجيل شن هجوم فوري شامل.