المصائب لا تأتي فرادى.. وفيات وعشرات الإصابات في تفشي "الكوليرا" بسوريا

ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحًّا في مياه الشرب، أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالبًا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.